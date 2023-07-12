– Если честно, не ожидал, что Кузяев уедет во Францию. Там непростой чемпионат, силовой. Далер — очень полезный игрок для любой команды. Думаю, Кузяев не затеряется, — передает слова Тихонова "Матч ТВ".
Ранее стало известно о том, что 30-летний Далер Кузяев не стал продлевать контракт с петербургским "Зенитом", с которым он пять раз выигрывал титул РПЛ, и вышел на рынок свободных агентов. Сегодня, 12 июля 2023 года, французский "Гавр" объявил о подписании полузащитника сборной России. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2025 года. Отметим, что "Гавр" по итогам минувшего сезона вернулся в Лигу 1.
Тихонов – о переходе Кузяева в "Гавр": не ожидал, что Далер уедет во Францию. Там непростой чемпионат
Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов отреагировал на решение полузащитника Далера Кузяева перейти во французский "Гавр".
Фото: "СЭ"