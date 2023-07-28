— Я не участвовал в общении с "Гавром", поэтому не знаю всех переговорных нюансов. У Далера были и другие варианты, как в топ-5, так и в других крепких европейских чемпионатах. Он все взвесил и решил остановиться именно на этом варианте. Думаю, для "Гавра" большая победа, что они смогли подписать Далера.
Этим летом футболист сборной России Далер Кузяев принял решение сменить клубную прописку. Полузащитник на правах свободного агента перешел в "Гавр". С командой из Франции он подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.
Предыдущим клубом 30-летнего Кузяева был петербургский "Зенит". В команде с берегов Невы российский игрок выступал с 2017 года. В составе сине-бело-голубых Далер сумел выиграть в общей сложности восемь трофеев. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах РПЛ. Ему удалось записать на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.
Источник: Sport24
Алан Агузаров: для "Гавра" большая победа, что они смогли подписать Кузяева
Популярный футбольный агент Алан Агузаров поделился мыслями о переходе бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Далера Кузяева во французский "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"