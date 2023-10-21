"Все выглядит так, что Головин будет готов принять участие в завтрашнем матче", - приводит слова Кревелье Sport24.
Напомним, атакующий полузащитник "Монако" Александра Головина из-за мышечного повреждения был вынужден пропустить октябрьские товарищеские игры национальной сборной России с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
"Монако" примет на своем поле "Метц" в воскресенье, 22 октября. Начало матча в 18:05 по московскому времени.
Российский полузащитник "Монако" Головин готов принять участие в матче 9-го тура Лиги 1 против "Метца"
Пресс-атташе "Монако" Жюльен Кревелье прокомментировал физическое состояние хавбека Александра Головина в преддверие матча 9-го тура чемпионата Франции против "Метца".
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