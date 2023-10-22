Полузащитник "Монако" Головин сравнял счет в матче Лиги 1 с "Метцем", забив 3-й гол в сезоне

Полузащитник "Монако" Александр Головин забил свой третий гол в нынешнем сезоне Лиги 1.

Фото: ФК "Монако"

27-летний россиянин сравнял счет роскошным ударом на 42-й минуте домашнего матча 9-го тура чемпионата Франции против "Метца". Отметим, что этот гол стал для Головина третьим в нынешнем розыгрыше Лиги 1.



Игра проходит в эти минуты на стадионе "Луи II". Счет после первого тайма 1:1. "Монако" с 17 очками располагается на 3-й строчке в таблице чемпионата Франции.