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Бералдо, которым интересовался "Зенит", достиг договоренности с "ПСЖ"

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Итальянский журналист Фарбицио Романо сообщил об устной договоренности "ПСЖ" с Бералдо.
Фото: Global Look Press
По информации источника, парижский клуб заплатит за бразильца 20 млн евро. Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" предложил "Сан-Паулу" за игрока 25 млн евро.

В завершившемся сезоне 20-летний центральный защитник Бералдо провел за "Сан-Паулу" 48 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца в 15 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года. "Сан-Паулу" занял 11-е место в турнирной таблице бразильской Серии А.

Зенит ПСЖ Зарубежные трансферы
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