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Гурули - о Кузяеве: лучше ехать за границу и играть, чем оставаться взаперти

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Бывший грузинский футболист Гия Гурули прокомментировал выступления в составе "Гавра" российского полузащитника Далера Кузяева.
Фото: Getty Images
"Сразу видно, что Далер адаптировался к французскому футболу. У Далера была в России хорошая зарплата, а в "Гавре" деньги не такие. Но для будущего он сделал хороший выбор. Сегодня международная арена закрыта для российского футбола, поэтому лучше ехать за границу и играть, чем оставаться взаперти", цитирует Гурули источник.

Далер Кузяев переехал в "Гавр", выступающий во французской Лиге 1, из "Зенита" летом прошлого года на правах свободного агента. Кузяев подписал с новичками элитного дивизиона чемпионата Франции контракт до лета 2025-го года. В текущем чемпионате в активе Далера 17 матчей в Лиге 1 и 1 матч в кубке Франции. На свой счет Кузяев записал 2 гола в чемпионате, а на стадии 1/32 финала кубка своим победным голом вывел команду в следующий раунд.

Источник: "Чемпионат"

Лига 1 Гавр Кузяев
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