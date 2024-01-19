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Спортдир "Гавра" - о Кузяеве: Далер уже лидер команды. Мы этому рады

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Спортивный директор "Гавра" Матье Бодмер оценил игру российского полузащитника Далера Кузяева.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады", - приводит слова Бодмера Sport24.

Напомним, что Кузяев присоединился к "Гавру" свободным агентом летом 2023 года, до этого полузащитник выступал за петербургский "Зенит". В текущем сезоне игрок сборной России провел за французский клуб 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3-мя забитыми мячами и одной голевой передачей. "Гавр" после 18-ти сыгранных туров занимает 11-ую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. "Монако" Александра Головина располагается на четвертом месте.

Гавр Кузяев
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