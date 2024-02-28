– Все, что вы сейчас видите в “Монако”, Саша вытворял в дубле. В Юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против “Баварии”, “Манчестер Сити”. Саша их возил. Топ-игрок. Ни в одном клубе мира не затеряется.
Напомним, Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. В “Монако” полузащитник сборной России по футболу перебрался в 2018 году. Его действующее трудовое соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 30 миллионов евро.
Отметим, что в текущем сезоне Головин принял участие в 20 матчах в рамках французского чемпионата. Российский игрок записал в собственный актив не только шесть голов, но и четыре ассиста.
Источник: Sport24
Мусаев: Головин ни в одном клубе мира не затеряется
Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался в адрес полузащитника “Монако” Александра Головина.
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