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Мусаев: Головин ни в одном клубе мира не затеряется

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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался в адрес полузащитника “Монако” Александра Головина.
Фото: Getty Images
– Все, что вы сейчас видите в “Монако”, Саша вытворял в дубле. В Юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против “Баварии”, “Манчестер Сити”. Саша их возил. Топ-игрок. Ни в одном клубе мира не затеряется.

Напомним, Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА. В “Монако” полузащитник сборной России по футболу перебрался в 2018 году. Его действующее трудовое соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 30 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Головин принял участие в 20 матчах в рамках французского чемпионата. Российский игрок записал в собственный актив не только шесть голов, но и четыре ассиста.

Источник: Sport24

Мусаев Головин Монако ЦСКА Лига 1
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