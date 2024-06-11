"После предпоследнего тура чемпионата Франции я выдохнул. В целом, я доволен этим сезоном и годом. Но я понимаю, что могу играть лучше и больше. В итоге поставлю себе "четверочку", - цитирует Кузяева "Матч ТВ".
Далер Кузяев присоединился к французскому "Гавру" прошлым летом, перейдя из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. Россиянин провёл за французский клуб 33 матча и записал на свой счёт три забитых мяча и две результативные передачи. Рыночная стоимость Кузяева оценивается порталом Transfermarkt в восемь миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
По итогам сезона-2023/2024 "Гавр" занял 15-е место в турнирной таблице французского чемпионата, команда набрала 32 очка в 30-ти встречах. Напомним, что чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", который опередил в турнирной таблице московское "Динамо" и "Краснодар" на одно очко.
Кузяев: доволен этим сезоном, но понимаю, что могу играть лучше и больше
Полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев оценил своё выступление в сезоне-2023/2024.
Фото: GETTY IMAGES