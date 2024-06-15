"Если Матвей пойдёт по пути меньшего сопротивления, это будет большой ошибкой. "ПСЖ" - многоязычная команда. Там нет никакого закона, внутреннего кодекса, должен ты знать французский язык или нет. Но я абсолютно уверен, что нормальные взаимоотношения возможны, только если выучить язык. Даже если ты даёшь хорошее интервью на английском, это одно, а если на французском, пусть и ломаном и поначалу скованном, то получаешь совершенно другой взгляд со стороны прессы. А она во Франции очень серьёзная", - поделился Шмурнов.
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов со следующего сезона будет защищать цвета французского "ПСЖ". Россиянин стал первым трансфером парижан в летнее трансферное окно. По данным СМИ, трансфер Сафонова из "Краснодара" обошелся французскому клубу в 20 миллионов евро.
Сам футболист подписал контракт до лета 2029-го года. За место в воротах "ПСЖ" Сафонов будет конкурировать с основным вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой. В сезоне 2023/24 Матвей Сафонов принял участие во всех 30-ти матчах Российской Премьер-лиги в составе "Краснодара". На счету вратаря 11 "сухих" игр и 27 пропущенных мячей. Сафонов стал третьим россиянином в Лиге 1. Во Франции также выступают полузащитники Александр Головин ("Монако") и Далер Кузяев ("Гавр").
Источник: "Чемпионат".
Шмурнов: "ПСЖ" - многоязычная команда, но Сафонову нужно выучить французский, чтобы были нормальные взаимоотношения
Футбольный комментатор Александр Шмурнов дал совет голкиперу сборной России Матвею Сафонову перед переездом в "ПСЖ".
Фото: РИА Новости