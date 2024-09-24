"Раз Кузяев уехал в Европу, ему надо там оставаться. Без разницы в каком чемпионате. Ему нужно продолжать играть в европейских командах. Во Франции Далер себя комфортно чувствует. "Гавр" – это не тот клуб, где Кузяеву стоит задерживаться, но для начала зарубежной карьеры нормально. В клубе из топ-5 Лиги 1 Далер смог бы заиграть", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Далер Кузяев перешел во французский "Гавр" из петербургского "Зенита" прошлым летом на правах свободного агента. Полузащитник провел за французский клуб во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 5-ти сыгранных туров "Гавр" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице французского чемпионата и имеет в своем активе 6 набранных очков. В прошлом туре команда Далера Кузяева на выезде уступила "Монако" (1:3), за который выступает Александр Головин. Кузяев в той встрече отметился забитым голом.
Семшов: Кузяев смог бы заиграть в клубе из топ-5 Лиги 1
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о полузащитнике "Гавра" Далере Кузяеве.
Фото: Global Look Press