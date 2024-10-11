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Алдонин: Головин вполне мог бы заиграть в топовых клубах

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Экс-полузащитник ЦСКА и национальной сборной России Евгений Алдонин считает, что Александр Головин способен заиграть в топ-клубах.
Фото: ФК "Монако"
Ранее 28-летний футболист рассказал, что у него были варианты с другими европейскими клубами. В частности, Головин отметил интерес "Тоттенхэма" и "ПСЖ".

- Головин вполне мог бы заиграть в таких топовых клубах. Я считаю Сашу вполне качественным игроком, мог бы заиграть. В "Монако" он играет на ведущей роли, ещё и в непростом чемпионате. В целом его команда занимает всегда высокие места для своих возможностей, - передает слова Алдонина "Советский спорт".

Головин является футболистом "Монако" с 2018 года. В общей сложности атакующий полузащитник провел за монегасков 210 матчей, забил 31 гол и сделал 39 голевых передач. Контракт игрока с "Монако" действует до лета 2029 года.

В текущем сезоне Александр Головин появлялся на поле в семи матчах, но не отметился голевыми действиями. Футболист долгое время восстанавливался после повреждения и пропустил старт сезона.

Евгений Алдонин Александр Головин Монако
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