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Технический директор "Гавра": Кузяев не хочет возвращаться в Россию

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Техдиректор "Гавра" Мохамед Эль-Харразе отреагировал на информацию о возможном возвращении хавбека Далера Кузяева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Отец Далера и его советник напрямую общаются с президентом и спортивным руководством "Зенита". Они отказались от их предложения прошлым летом. Игрок не хочет возвращаться в Россию", - цитирует Эль-Харразе "СЭ".

Ранее во вторник, 5 ноября, появилась информация о том, что полузащитник сборной России Далер Кузяев этой зимой может покинуть "Гавр" и вернуться в "Зенит".

Напомним, Кузяев перешел из "Зенита" в "Гавр" в качестве свободного агента в июле 2023 года. Действующий контракт хавбека с французским клубом истекает летом 2025 года. В этом сезоне Кузяев принял участие в 8 матчах за "Гавр" и забил один гол.

Далер Кузяев Гавр Лига 1 Зенит Российские трансферы
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