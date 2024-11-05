"Отец Далера и его советник напрямую общаются с президентом и спортивным руководством "Зенита". Они отказались от их предложения прошлым летом. Игрок не хочет возвращаться в Россию", - цитирует Эль-Харразе "СЭ".
Ранее во вторник, 5 ноября, появилась информация о том, что полузащитник сборной России Далер Кузяев этой зимой может покинуть "Гавр" и вернуться в "Зенит".
Напомним, Кузяев перешел из "Зенита" в "Гавр" в качестве свободного агента в июле 2023 года. Действующий контракт хавбека с французским клубом истекает летом 2025 года. В этом сезоне Кузяев принял участие в 8 матчах за "Гавр" и забил один гол.
Технический директор "Гавра": Кузяев не хочет возвращаться в Россию
Техдиректор "Гавра" Мохамед Эль-Харразе отреагировал на информацию о возможном возвращении хавбека Далера Кузяева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"