Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
22:45
ИнтерНе начат

Отец Кузяева - о возможном уходе сына из "Гавра": у него все хорошо, он работает

Отец хавбека сборной России Далера Кузяева Адьям Кузяев отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Гавра".
Фото: ФК "Гавр"
"Далер Кузяев думает об уходе из "Гавра"? У него все хорошо, он работает, контракт до лета 2025 года", - приводит слова отца Кузяева Sport24.

Далер Кузяев, играющий на позиции центрального полузащитника, выступает за "Гавр" с лета прошлого года. Хавбек сборной России перебрался во Францию в качестве свободного агента, по окончании контракта с петербургским "Зенитом".

В нынешнем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 11 матчах за французскую команду, провел на поле 511 минут и отметился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится