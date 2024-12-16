"Далер Кузяев думает об уходе из "Гавра"? У него все хорошо, он работает, контракт до лета 2025 года", - приводит слова отца Кузяева Sport24.
Далер Кузяев, играющий на позиции центрального полузащитника, выступает за "Гавр" с лета прошлого года. Хавбек сборной России перебрался во Францию в качестве свободного агента, по окончании контракта с петербургским "Зенитом".
В нынешнем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 11 матчах за французскую команду, провел на поле 511 минут и отметился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Отец Кузяева - о возможном уходе сына из "Гавра": у него все хорошо, он работает
Отец хавбека сборной России Далера Кузяева Адьям Кузяев отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Гавра".
Фото: ФК "Гавр"