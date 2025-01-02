"Сафонов рядом не стоит с Доннаруммой. Если итальянец здоров, то у Матвея шансов нет, уровень мастерства просто другой, нет ресурса составить конкуренцию. Да и когда травмирован основной вратарь "ПСЖ", есть же ещё и третий голкипер, ему тоже играть надо", - цитирует Бубнова Sportbox.
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне россиянин провел за парижан во всех турнирах 8 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 6-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего россиянина в 22 миллиона евро.
После 16-ти сыгранных туров парижский клуб лидирует в турнирной таблице французского чемпионата с 40 набранными очками в своем активе.
Александр Бубнов: Сафонов рядом не стоит с Доннаруммой
Бывший футболист Александр Бубнов сравнил голкиперов "ПСЖ" Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.
Фото: ФК "ПСЖ"