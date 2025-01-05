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Петржела: Головин менее талантливый, чем Аршавин, но более дисциплинированный и работоспособный

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина и полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"В российском футболе сейчас нет звезды мирового уровня. Последним таким игроком бы Андрей Аршавин. Головин? Он менее талантливый, чем Аршавин, но более дисциплинированный и работоспособный. Андрей иногда несерьезно относился к делу", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Trasnfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Головина также 47 матчей в составе сборной России и 6 забитых голов.

После 16-ти сыгранных туров "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 10 очков.

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