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Александр Головин рассказал, в каком клубе он не представляет себя ни при каких обстоятельствах

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился своими мыслями о возможном переходе в клубы, помимо ЦСКА.
Фото: IMAGO
«Я знаю, что не получится представить себя в «Спартаке», в спартаковской футболке. Это точно. Но в каком-то другом клубе – я думаю, что да. В каком случае всерьёз задумаюсь об уходе из «Монако»? Если с предложением будут супергранды какие-то, тогда буду думать. Условный «Реал Мадрид», по такому типу», — цитирует Головина «Советский спорт».

Александр Головин с лета 2018 выступает за «Монако». Он перешёл в этот клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Головин является воспитанником академии ЦСКА и в сезоне 2016/17 в составе армейского клуба стал чемпионом России. За свою карьеру он выступал только за два клуба: ЦСКА и «Монако».

За почти шесть лет в «Монако» Александр провёл 223 матча, в которых забил 33 гола и отдал 40 результативных передач.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 30 миллионов евро. В октябре 2024 года он продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года.

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