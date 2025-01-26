"В "ПСЖ" очень высокая конкуренция. Недавно в Кубке Франции играл даже не Сафонов, а вообще третий вратарь. Но третий вратарь "ПСЖ" – олимпийский чемпион. Вот вам и ответ. Доннарумма вообще чемпион Европы 2021 года, тогда он стал лучшим игроком турнира, а у Сафонова нет никаких титулов с "Краснодаром" даже внутри страны. Чтобы стать первым номером в "ПСЖ", ему надо приложить сверхусилие", - приводит слова Хомухи Metaratings.
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов является игроком французского "ПСЖ" с июня 2024 года, когда чемпионы Франции выкупили голкипера у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро и подписали с ним контракт на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода россиянин в составе новой команды в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых трижды сумел сыграть "на ноль", а в остальных играх он всего пропустил 6 голов.
Хомуха: у Сафонова в "ПСЖ" высокая конкуренция: Доннарумма - чемпион Европы, третий вратарь – олимпийский чемпион
Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о конкуренции во французском "ПСЖ" за место основного вратаря команды.
Фото: ФК "ПСЖ"