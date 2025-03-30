"Хорошие эмоции после победы в дерби и первого выхода на поле после долгого перерыва. Чувствую себя отлично, со здоровьем никаких проблем нет. Сейчас нам предстоят важные матчи, нужно помогать команде в борьбе за высокие места. Здорово, что мы вышли на чистое второе место. Конечно, постараемся закрепиться на этой позиции, но главные игры впереди", - приводит слова Головина ТАСС.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 27-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 с "Ниццой", но вышел на замену на 84 минуте. Хавбек результативными действиями не отметился, тем не менее, "Монако" победил со счётом 2:1.
Головин в начале февраля получил травму (разрыв отводящей мышцы), из-за которой пропустил 7 матчей монегасков, а также мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды России.
Александр Головин высказался о первой игре за "Монако" после травмы
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин дал комментарий после победного матча 27-го тура чемпионата Франции с "Ниццой" (2:1).
Фото: ФК "Монако"