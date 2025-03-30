Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
5 - 0 5 0
Факел2 тайм
Ахмат
16:30
СпартакНе начат
Зенит
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Ротор
0 - 1 0 1
Родина1 тайм
Балтика
19:00
ЧайкаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 2 1 2
Вильярреал1 тайм
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
Атлетик
19:30
ОсасунаНе начат
Бетис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Фиорентина
16:00
АталантаНе начат
Интер
19:00
УдинезеНе начат
Наполи
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
18:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
16:00
БрестНе начат
Анже
18:15
РеннНе начат
Осер
18:15
МонпельеНе начат
Гавр
18:15
НантНе начат
Лилль
21:45
ЛансНе начат

Кубок Англии

Новости
Престон Норт Энд
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Борнмут
18:30
Манчестер СитиНе начат

Александр Головин высказался о первой игре за "Монако" после травмы

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин дал комментарий после победного матча 27-го тура чемпионата Франции с "Ниццой" (2:1).
Фото: ФК "Монако"
"Хорошие эмоции после победы в дерби и первого выхода на поле после долгого перерыва. Чувствую себя отлично, со здоровьем никаких проблем нет. Сейчас нам предстоят важные матчи, нужно помогать команде в борьбе за высокие места. Здорово, что мы вышли на чистое второе место. Конечно, постараемся закрепиться на этой позиции, но главные игры впереди", - приводит слова Головина ТАСС.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 27-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 с "Ниццой", но вышел на замену на 84 минуте. Хавбек результативными действиями не отметился, тем не менее, "Монако" победил со счётом 2:1.

Головин в начале февраля получил травму (разрыв отводящей мышцы), из-за которой пропустил 7 матчей монегасков, а также мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится