"Травма до сих пор не дает Далеру полноценно выступать. Далер сказал, что хочет попробовать себя в арабских лигах? Еще рано туда. Новый контракт с "Гавром"? Мы ни с кем ничего не обсуждали", - цитирует отца Кузяева "РБ Спорт".
В текущем сезоне российский полузащитник Далер Кузяев принял участие в 13 матчах за "Гавр" во всех турнирах, в которых отличился одним забитым голом. Нынешний контракт футболиста с французским клубом истекает этим летом. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 32-летнего хавбека составляет 5 миллионов евро.
Напомним, Кузяев перебрался во Францию летом 2023 года, покинув петербургский "Зенит" в статусе свободного агента.
Отец Кузяева: Далер говорил, что хочет попробовать себя в арабских лигах? Еще рано туда
Отец хавбека "Гавра" Далера Кузяева Адьям высказался о будущем своего сына.
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