Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
13:00
РубинНе начат
Факел
15:15
АхматНе начат
Локомотив
17:30
ЗенитНе начат
Краснодар
19:45
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
14:00
КАМАЗНе начат
Алания
15:00
ШинникНе начат
Тюмень
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
14:30
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:00
БорнмутНе начат
Ипсвич
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Астон Вилла
19:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
АлавесНе начат
Реал Мадрид
17:15
ВаленсияНе начат
Мальорка
19:30
СельтаНе начат
Барселона
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
16:00
КомоНе начат
Парма
19:00
ИнтерНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
ХольштайнНе начат
Бохум
16:30
ШтутгартНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
Боруссия ДНе начат
Хайденхайм
16:30
БайерНе начат
Вердер
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
18:00
АнжеНе начат
Брест
20:00
МонакоНе начат
Лион
22:05
ЛилльНе начат

Отец Кузяева: Далер говорил, что хочет попробовать себя в арабских лигах? Еще рано туда

Отец хавбека "Гавра" Далера Кузяева Адьям высказался о будущем своего сына.
Фото: Getty Images
"Травма до сих пор не дает Далеру полноценно выступать. Далер сказал, что хочет попробовать себя в арабских лигах? Еще рано туда. Новый контракт с "Гавром"? Мы ни с кем ничего не обсуждали", - цитирует отца Кузяева "РБ Спорт".

В текущем сезоне российский полузащитник Далер Кузяев принял участие в 13 матчах за "Гавр" во всех турнирах, в которых отличился одним забитым голом. Нынешний контракт футболиста с французским клубом истекает этим летом. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 32-летнего хавбека составляет 5 миллионов евро.

Напомним, Кузяев перебрался во Францию летом 2023 года, покинув петербургский "Зенит" в статусе свободного агента.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится