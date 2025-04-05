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"Монако" проиграл "Бресту", Головин появился лишь в концовке

Александр Головин вышел на поле в концовке встречи, но не помог «Монако» избежать поражения от «Бреста» в 28-м туре Лиги 1.
Фото: IMAGO
«Монако» потерпел выездное поражение от «Бреста» со счётом 1:2 в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Хозяева вышли вперёд на 42-й минуте после автогола защитника Филиппа Кена. На 63-й минуте полузащитник Денис Закария реализовал пенальти, восстановив равновесие в счёте.

Однако победу «Бресту» принёс точный удар Махди Камары ближе к финальному свистку. Российский хавбек «Монако» Александр Головин начал матч в запасе и появился на поле лишь на 81-й минуте.

Голы: Кен, 42 (аг), М. Камара, 90+4 - Закария, 63 (пен).

"Брест": Бизот, Лала, Шардонне, Айдара, Маньетти (Думбия, 77), Ндиайе, Ле-Мелу, М. Камара, Перейра Лаже (Дель Кастильо, 84), Ажорк, Сима (Бальде, 78).

"Монако": Кен, Кайо Энрике, Мависса Элеби, Керер (Вандерсон, 46), Синго, Минамино (Бен-Сегир, 46), Л. Камара (Аль-Мусрати, 73), Закария, Аклиуш (Головин, 81), Эмболо (Балогун, 86), Бирет.

Предупреждения: Эмболо, 17, Шардонне, 30, М. Камара, 44, Л. Камара, 64, Лала, 64.

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