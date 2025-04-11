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Агент: Головин набирает свою боевую форму

Агент хавбека "Монако" Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии здоровья игрока.
Фото: Global Look Press
"Сейчас Саша чувствует себя хорошо. Он набирает свою боевую форму. Надеюсь, что продемонстрирует ее в важной игре "Монако" против "Марселя" в эти выходные", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, в феврале атакующий полузащитник сборной России Александр Головин получил повреждение, из-за которого ему пришлось пропустить восемь матчей. Хавбек принял участие в двух последних играх за "Монако", в которых он выходил на замену в конце второго тайма и провел на поле в общей сложности 17 минут.

В нынешнем сезоне Головин отыграл в 29 матчах за монегасков, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

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