«Если Головин готов к переходу на более высокий уровень, пускай он на него идет. Если такая возможность есть, надо ей пользоваться. Но «Монако» тоже выступает на серьёзном уровне. Это одна из сильнейших команд Франции. Если он постоянно играет, то ему не стоит менять клуб. Далеко не всегда футболист пригождается своей новой команде. «Монако» он точно нужен», – заявил Сёмин Metaratings.
Александр Головин с лета 2018 выступает за «Монако». Он перешёл в этот клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро.
За почти шесть лет в «Монако» Александр провёл 232 матча, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 25 миллионов евро. В октябре 2024 года он продлил контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года.
Семин: если Головин постоянно играет, то ему не стоит менять клуб. "Монако" он точно нужен
Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина и оценил его перспективы возможного перехода в другой клуб.
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