"Я провел с ним неделю и видел его в работе. Выглядит мощно, готов помогать команде. Тренер вносит его в заявку, но присутствует до сих пор определенный дискомфорт после травмы", - цитирует Адьяма Кузяева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 31-го сыгранного тура "Гавр" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 28-ю набранными очками.
"Выглядит мощно, готов помогать команде". Отец Кузяева - о состоянии здоровья Далера
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, рассказал о состоянии здоровья своего сына.
Фото: ФК "Гавр"