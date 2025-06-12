"Матвей своим трудом, своей работой и игрой всё доказал. Его не случайно купили в "ПСЖ". Попасть в такую команду — дорого стоит. За ним явно следили, и он обратил на себя внимание. Для России и нашего футбола — это, конечно, очень важно. У нас же в целом футболистов мало, которые выигрывали Лигу чемпионов. Прежде всего это достижение Сафонова. И мы очень рады, что он наконец приехал в сборную. Считаю, что это большой плюс для всех", - приводит слова Онопко Legalbet.
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда его выкупили у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро, а затем заключили контракт на срок до лета 2029 года. Россиянин в составе своей новой команды в общей сложности 17 раз появлялся на поле в официальных матчах, в семи из которых он отыграл "на ноль", а в остальных 10 матчах всего пропустил 13 голов.
Вместе с "ПСЖ" Сафонов в минувшем сезоне стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов.
Онопко: для России очень важно, что Сафонова купили в "ПСЖ"
Тренер "Ростова" и сборной России Виктор Онопко высказался о выступлении вратаря национальной команды Матвея Сафонова за французский "ПСЖ".
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