«Если Сафонову предложат вариант с клубом, где он будет первым номером, нужно идти. Тем более речь шла в том числе про «Борнмут». АПЛ — это что-то. Другое дело, он должен быть готов к тому, что «Борнмут» — это не «ПСЖ». Там придётся напрягаться. Мы изначально говорили, что первый номер «ПСЖ» — Доннарумма. Он подтверждает это из года в год. Всё зависит от Матвея», — заявил Мостовой «Чемпионату».
Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Галатасарая» и «Борнмута».
Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 17 матчей за парижский клуб, включая два матча в Лиге чемпионов. По окончанию сезона Матвей выиграл Суперкубок, Кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость 26-летнего голкипера составляет 20 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Мостовой — о будущем Сафонова: если Матвею предложат вариант с клубом, где он будет первым номером, нужно идти
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный уход российского вратаря Матвея Сафонова из «Пари Сен-Жермен».
Фото: Global look press