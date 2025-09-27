"Это игрок мирового уровня. Он отлично показывает себя в команде. Монако — отличное место, чтобы наслаждаться жизнью. Семь лет в "Монако" — это невероятно", - приводит слова Синама-Понголя "Чемпионат".
Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 40 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего россиянина в 20 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
На счету Александра Головина 48 матчей в составе сборной России и 7 забитых голов.
Экс-футболист сборной Франции назвал Головина игроком мирового уровня
Бывший игрок сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Global Look Press