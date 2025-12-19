В финальной игре, где парижанам противостоял бразильский "Фламенго", Сафонов отразил четыре подряд пенальти в послематчевой серии. "ПСЖ" выиграл со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время встречи.
"В футболе детали решают многое. В конце основного времени Маркиньос не попал в пустые ворота. Забей он, то мы бы говорили, что "ПСЖ" выиграл, а Матвею один раз ударили по воротам с пенальти, и он пропустил. История развернулась так, что он стал героем", — отметил Радимов в беседе с "Матч ТВ".
Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча с "Фламенго". Он также стал первым вратарем в истории, которому удалось отразить четыре подряд пенальти на турнире ФИФА.
Радимов отметил, что "ПСЖ" мог обыграть "Фламенго", не доводя до пенальти
Бывший российский футболист, футбольный эксперт Владислав Радимов отметил достижение российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images