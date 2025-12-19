Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Радимов отметил, что "ПСЖ" мог обыграть "Фламенго", не доводя до пенальти

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Владислав Радимов отметил достижение российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images
В финальной игре, где парижанам противостоял бразильский "Фламенго", Сафонов отразил четыре подряд пенальти в послематчевой серии. "ПСЖ" выиграл со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время встречи.

"В футболе детали решают многое. В конце основного времени Маркиньос не попал в пустые ворота. Забей он, то мы бы говорили, что "ПСЖ" выиграл, а Матвею один раз ударили по воротам с пенальти, и он пропустил. История развернулась так, что он стал героем", — отметил Радимов в беседе с "Матч ТВ".

Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча с "Фламенго". Он также стал первым вратарем в истории, которому удалось отразить четыре подряд пенальти на турнире ФИФА.

