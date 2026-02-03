Клубы РПЛ хотят подписать 20-летнего голкипера - источник

По информации источника, игрок может перейти в клуб из РПЛ уже этой зимой.
Тимофей Митров выступает за ярославский "Шинник". В текущем сезоне голкипер провел за клуб 22 матча, пропустил 20 голов и отыграл 9 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Фото: ФК "Шинник"