Испанский специалист обошёл серьёзных конкурентов, вошедших в шорт-лист престижной премии.
Среди финалистов награды также были Хаби Алонсо ("Реал" Мадрид), Микель Артета ("Арсенал"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона") и Энцо Мареска ("Челси").
Успех Луиса Энрике стал закономерным итогом выдающегося сезона "ПСЖ". Под его руководством парижский клуб выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Луис Энрике признан лучшим тренером мира в 2025 году
Наставник "ПСЖ" Луис Энрике стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации лучший тренер 2025 года.
Фото: ФК "ПСЖ"