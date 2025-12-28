Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Луис Энрике признан лучшим тренером мира в 2025 году

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации лучший тренер 2025 года.
Фото: ФК "ПСЖ"
Испанский специалист обошёл серьёзных конкурентов, вошедших в шорт-лист престижной премии.

Среди финалистов награды также были Хаби Алонсо ("Реал" Мадрид), Микель Артета ("Арсенал"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона") и Энцо Мареска ("Челси").

Успех Луиса Энрике стал закономерным итогом выдающегося сезона "ПСЖ". Под его руководством парижский клуб выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.

