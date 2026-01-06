Аналитик назвал ужасной игру украинца Забарного за "ПСЖ"

Бывший люксембургский футболист, телевизионный аналитик Максим Шано раскритиковал игру украинского защитника "Пари Сен-Жермен" Ильи Забарного в матче 17 тура Лиги 1 с "Парижем".

Фото: Getty Images

Встреча состоялась 4 января и завершилась победой "ПСЖ" со счетом 2:1. Забарный вышел в стартовом составе, а на 70-й минуте был заменен на Маркиньоса.



"В Лиге чемпионов он тоже показывал ужасный футбол. Например, в матче с "Байером". А в последнем поединке Кубка Франции с "Фонтеном" его регулярно обыгрывали. Я понимаю, что французский чемпионат отличается от английского, но, опять же, он приехал из Англии, а не с Венеры или Сатурна — футбол остается футболом.



Когда видишь, что у него каждый раз возникают проблемы, если мяч оказывается за спиной, особенно учитывая сумму, за которую его купили… Уже полгода мы слышим разговоры о том, что ему нужно адаптироваться", — сказал Шано в программе After Foot.



Илья Забарный перешел в "ПСЖ" из английского "Борнмута" в августе 2025 года за 63 млн евро. На данный момент в составе парижской команды он провел 20 матчей и забил один гол. Контракт украинца с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.

