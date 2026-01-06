Французская команда рискует расстаться с наставником, несмотря на его успешную работу.
Как сообщает Bild, испанский специалист отказался продлевать контракт, предложенный руководством "ПСЖ". По данным источника, тренер рассматривает вариант смены команды, поскольку хочет получить новый профессиональный вызов и продолжить карьеру в другом проекте.
При этом действующее соглашение Луиса Энрике с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Главным тренером парижан Энрике является с 2023 года.
Луис Энрике может покинуть "ПСЖ" - источник
Фото: ФК "ПСЖ"