Луис Энрике может покинуть "ПСЖ" - источник

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике может покинуть парижский клуб.

Фото: ФК "ПСЖ"

Французская команда рискует расстаться с наставником, несмотря на его успешную работу.



Как сообщает Bild, испанский специалист отказался продлевать контракт, предложенный руководством "ПСЖ". По данным источника, тренер рассматривает вариант смены команды, поскольку хочет получить новый профессиональный вызов и продолжить карьеру в другом проекте.



При этом действующее соглашение Луиса Энрике с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Главным тренером парижан Энрике является с 2023 года.