Главный тренер "ПСЖ" упомянул Сафонова после победы в Суперкубке Франции

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал ситуацию с вратарской позицией в команде после победы над "Марселем" в матче за Суперкубок Франции.

Фото: ФК "ПСЖ"

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти парижане оказались сильнее - 4:1. Вратарь Люка Шевалье отразил два удара с "точки".



Испанский специалист подчеркнул, что успех в серии одиннадцатиметровых ударов является не только результатом удачи, но и плодом целенаправленной работы тренерского штаба. Энрике отдельно отметил вклад тренера вратарей Борхи Альвареса, а также всех голкиперов команды, включая Люку Шевалье и Матвея Сафонова.



- Часто подобные эпизоды называют везением, и элемент удачи в них действительно присутствует. Однако над этим компонентом работают все команды и все тренеры вратарей. Я рад за Шевалье, за Сафонова и за остальных голкиперов, потому что в такие моменты они стабильно демонстрируют высокий уровень, - сказал наставник после матча.



Напомним, Матвей Сафонов в настоящее время восстанавливается после травмы руки.