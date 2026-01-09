Дембеле отклонил предложение "ПСЖ" о контракте на 30 млн евро - источник

Форвард "ПСЖ" Усман Дембеле не принял предложение клуба о продлении контракта.
Как сообщает Foot Mercato, стороны пока далеки от соглашения из-за разногласий по финансовым условиям.

По данным источника, парижане готовы платить нападающему около 30 миллионов евро в год, однако представители футболиста настаивают на зарплате, которая вдвое превышает предложенную сумму. Действующий контракт Дембеле с "ПСЖ" рассчитан до лета 2028 года.

Минувший сезон стал для французского нападающего одним из самых успешных в карьере. Дембеле стал лучшим бомбардиром Лиги 1, записав на свой счет 25 забитых мячей, а в сентябре был удостоен престижной награды - "Золотого мяча".

