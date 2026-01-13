"ПСЖ" впервые при Энрике остаётся без трофея во Франции

"ПСЖ" впервые с после прихода Луиса Энрике потерял возможность выиграть внутренний трофей.

Фото: ФК "ПСЖ"

В 1/16 финала Кубка Франции команда испанца уступила другому столичному клубу "Париж" со счётом 0:1 и выбыла из турнира.



Энрике возглавил команду перед стартом сезона-2023/24. За это время при нём клуб дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок страны и трижды поднимал над головой Суперкубок.



Таким образом, "ПСЖ" под руководством Энрике не сможет завоевать внутренний трофей.