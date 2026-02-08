Матвей защищал ворота "ПСЖ" в двух последних матчах команды — с "Ньюкаслом" (1:1) в Лиге чемпионов УЕФА и со "Страсбуром" (2:1) в Лиге 1.
Полностью заявка "ПСЖ" на игру с "Марселем" выглядит следующим образом.
Вратари: 30. Шевалье, 39. Сафонов, 89. Марин.
Защитники: 4. Бералдо, 5. Маркиньос, 6. Забарный, 21. Люка Эрнандес, 25. Нуну Мендеш, 51. Пачо.
Полузащитники: 17. Витинья, 19. Ли Кан Ин, 24. Меюлю, 27. Дро Фернандес, 33. Заир-Эмери, 87. Жоау Невеш.
Нападающие: 7. Кварацхелия, 9. Гонсалу Рамуш, 10. Дембеле, 14. Дуэ, 29. Барколя, 49. Мбайе.
Матч пройдет сегодня, 8 февраля. Начало — в 22:45 мск.
Сафонов включен в заявку "ПСЖ" на матч с "Марселем"
Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов попал в заявку команды на игру 21 тура чемпионата Франции с "Марселем".
Фото: Getty Images