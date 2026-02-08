Матчи Скрыть

"Спартак" отказался отдавать нападающего в аренду ПСВ — источник

Московский "Спартак" не стал отдавать центрального нападающего команды в аренду голландскому ПСВ.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает "Спорт-Экспресс", нидерландская команда была заинтересована в услугах костариканца Манфреда Угальде.

ПСВ предложил "Спартаку" аренду игрока с опцией последующего выкупа за 15 млн евро, но получил отказ. Контракт Угальде с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.

В первой части сезона 2025/2026 Манфред провел за "Спартак" 21 матч и забил 6 мячей.

