6 февраля питерцы уступили краснодарцам со счетом 0:3. Несмотря на такой результат, Тимощук отметил правильный настрой и движения Соболева, который провел на поле все 90 минут.
"Мы следили за состоянием Соболева и визуально, и с помощью датчиков. Саша двигался хорошо, с правильными настроем и отношением. 90 минут были для него своеобразным поощрением, потому что футболистам всегда важно играть. Он проделал очень большой объем работы. Жаль только, что не забил", — передает слова Тимощука "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/26 Александр Соболев провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Тимощук оценил игру Соболева в матче с "Краснодаром"
Фото: ФК "Зенит"