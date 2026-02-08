"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к одному из лидеров "Ювентуса" — источник

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах центрального полузащитника итальянского "Ювентуса".

Фото: Getty Images

Как сообщает Calciomercato, "красные дьяволы" намерены подписать хавбека и капитана туринцев Мануэля Локателли.



В "Ювентусе" по-прежнему считают Локателли одним из ключевых футболистов, но финансовые условия, которые может предложить "МЮ", способны сыграть решающую роль при потенциальном трансфере.



Мануэль Локателли выступает за "Ювентус" с 2021 года. На данный момент в активе футболиста — 214 матчей, 7 забитых мячей и 16 результативных передач за "Юве" в официальных турнирах. С туринцами Локателли выиграл Кубок Италии сезона 2023/2024.



Контракт Мануэля с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ювентус