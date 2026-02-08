Кузнецов объяснил, почему стал больше верить в чемпионство ЦСКА

По словам ветерана, команде нужно подписать еще одного центрального защитника.
"ЦСКА здорово прошел первую часть чемпионата. С усилением определенных позиций возросла уверенность в чемпионстве команды. Думаю, им нужен качественный центральный защитник. Нет смысла брать второсортных из команд, которые не участвуют в чемпионской гонке. В России мы не найдем для ЦСКА качественного защитника", — отметил Кузнецов в беседе с "Чемпионатом".
На данный момент в заявке армейцев есть четыре номинальных центральных защитника — Жоао Виктор, Матвей Лукин, Джамалутдин Абдулкадыров и Илья Агапов.
По итогам первой части сезона 2025/2026 армейцы с 36 очками располагаются на 4 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА