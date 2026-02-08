Булыкин рассказал, когда ждет снятия бана с российских команд

"Я слышал, что к 2028 году хотят допустить до соревнований всех россиян. Верю в это и хочу надеяться, что в футболе такое тоже будет и как можно быстрее.
Как воспринимаю слова Инфантино? Они все время говорят, но пока нет никаких решений.Однако я думаю, что скоро что-то должно сдвинуться с мертвой точки, и наших спортсменов допустят до соревнований с флагом и гимном", — отметил Булыкин в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
За время отстранения сборная России пропустила чемпионат мира 2022-го, чемпионат Европы 2024-го, два розыгрыша Лиги наций УЕФА (2022/2023, 2024/2025), а также не сыграет на чемпионате мира 2026 года.