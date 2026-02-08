Матчи Скрыть

Булыкин рассказал, когда ждет снятия бана с российских команд

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от прекращения дисквалификации российских команд от турниров ФИФА и УЕФА.
Фото: Getty Images
Клубы из России, а также сборные страны всех возрастов не принимают участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Булыкин верит, что скоро дело сдвинется с мертвой точки.

"Я слышал, что к 2028 году хотят допустить до соревнований всех россиян. Верю в это и хочу надеяться, что в футболе такое тоже будет и как можно быстрее.
Как воспринимаю слова Инфантино? Они все время говорят, но пока нет никаких решений.
Однако я думаю, что скоро что-то должно сдвинуться с мертвой точки, и наших спортсменов допустят до соревнований с флагом и гимном", — отметил Булыкин в беседе с "Евро-Футбол.Ру".

За время отстранения сборная России пропустила чемпионат мира 2022-го, чемпионат Европы 2024-го, два розыгрыша Лиги наций УЕФА (2022/2023, 2024/2025), а также не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

