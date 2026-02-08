Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Навбахор2 тайм

Кисляк может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии — источник

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может перейти в один из бразильских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА
Metaratings сообщает, что сторона игрока прорабатывает его потенциальный трансфер во "Фламенго" или "Палмейрас".

Однако приоритетом для футболиста остается переход в европейскую команду. По данным источника, не исключен и переход хавбека в клуб Саудовской Аравии, но только при наличии достойного предложения.

Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА. За первую команду армейцев футболист отыграл 69 матчей, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач (2023 — настоящее время), выиграв с коллективом Кубок и Суперкубок России.

Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

