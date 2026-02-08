Кисляк может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии — источник

Metaratings сообщает, что сторона игрока прорабатывает его потенциальный трансфер во "Фламенго" или "Палмейрас".
Однако приоритетом для футболиста остается переход в европейскую команду. По данным источника, не исключен и переход хавбека в клуб Саудовской Аравии, но только при наличии достойного предложения.
Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА. За первую команду армейцев футболист отыграл 69 матчей, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач (2023 — настоящее время), выиграв с коллективом Кубок и Суперкубок России.
Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.
Фото: ПФК ЦСКА