"Локомотив" одержал волевую победу над "Урарту"

Московский "Локомотив" в товарищеском матче в рамках зимних сборов команды обыграл армянский "Урарту".
Фото: ФК "Локомотив"
Встреча прошла в Дубае, ОАЭ, и завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников.

Голами за "Урарту" отметились Нарек Агасарян (26') и Николас Калукян (67'). В составе "Локо" голы забили Никита Салтыков (62', 90') и Даниил Чевардин (88').

После первой части сезона 2025/2026 "Локомотив" с 37 очками располагается на 3 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. "Урарту" после 15 туров чемпионата Армении с 29 баллами идет на 4 позиции.

