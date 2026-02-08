Как сообщает Fanatik, несмотря на то что сделка еще официально не завершена, урегулирование всех процедур, необходимых для трансфера Дурана, находится на финальной стадии.
Напомним, права на Джона Дурана принадлежат саудовскому клубу "Аль-Наср", но первую часть сезона 2025/2026 он провел в аренде турецком "Фенербахче". Ранее сообщалось, что "Зенит" также возьмет форварда в аренду, которая будет рассчитана до конца сезона 2025/26.
Трансфер Дурана в "Зенит" перешел в завершающую фазу — источник
Нападающий Джон Дуран стал еще ближе к официальному переходу в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images