"Уфа" интересуется защитником ЦСКА — источник

Центральный защитник московского ЦСКА попал в сферу интересов "Уфы", выступающей в Первой лиге.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает Metaratings, клуб из Башкортостана хотел бы видеть в рядах своей команды Илью Агапова. Уфимцы заинтересованы в аренде футболиста до конца сезона 2025/2026. По данным источника, игрок уже прибыл в расположение "Уфы".

Илья Агапов перешел в ЦСКА из "Пари НН" в январе 2023 года за 1,3 млн евро. В составе армейской команды Агапов провел 33 матча, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Вторую часть сезона 2024/2025 Агапов провел в аренде в "Пари НН" (6 матчей, 1 ассист), первую часть текущего сезона — в "Акроне" (4 игры, 0 результативных действий) также на правах аренды.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.

