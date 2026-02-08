Как сообщает Metaratings, клуб из Башкортостана хотел бы видеть в рядах своей команды Илью Агапова. Уфимцы заинтересованы в аренде футболиста до конца сезона 2025/2026. По данным источника, игрок уже прибыл в расположение "Уфы".
Илья Агапов перешел в ЦСКА из "Пари НН" в январе 2023 года за 1,3 млн евро. В составе армейской команды Агапов провел 33 матча, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Вторую часть сезона 2024/2025 Агапов провел в аренде в "Пари НН" (6 матчей, 1 ассист), первую часть текущего сезона — в "Акроне" (4 игры, 0 результативных действий) также на правах аренды.
Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.
"Уфа" интересуется защитником ЦСКА — источник
Центральный защитник московского ЦСКА попал в сферу интересов "Уфы", выступающей в Первой лиге.
Фото: ПФК ЦСКА