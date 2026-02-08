Газинский ответил, стоит ли Сперцяну переходить в Европу

"Сперцян в Европе? Это больше вопрос к нему самому. Нужно понимать, что он чувствует. Хотя то, что он хочет в Европу, — факт. Но должны быть подходящие варианты, которые устроили бы всех, в том числе клуб. Ему сейчас 25 лет, время еще есть", — отметил Газинский в разговоре с Legalbet.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". За основную команду "быков" он выступает с 2020 года. В данный момент на его счету — 168 матчей, 53 гола и 45 голевых пасов в составе "Краснодара". Контракт Сперцяна рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.
СМИ в разное время сообщали об интересе к армянскому футболисту со стороны клубов Англии, Италии, Германии и Нидерландов.
