Голенков рассказал о негативном влиянии на футбол долгих просмотров VAR

Нападающий "Ростова" Егор Голенков поделился мнением о том, как на игру влияют долгие просмотры арбитрами видеоповторов тех или иных эпизодов.

Фото: ФК "Ростов"





"Если сравнивать со сборами, то команды там не готовы, но темп тех игр намного выше. В первую очередь, это идёт в минус для зрителей — теряется зрелищность.

Зло или польза VAR для футбола? Польза. Просто, надо этот инструмент правильно использовать", — отметил Голенков в беседе с



"Ростов" проиграл "Краснодару" в 19 туре РПЛ со счётом 1:2. Голами в составе "быков" отличились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). За "Ростов" единственный мяч забил Алексей Миронов (45+3', пенальти). Только в матче " Краснодар " — " Ростов " главный арбитр встречи Антон Фролов прибегал к помощи VAR четыре раза. По мнению Голенкова, на сборах темп игр был гораздо выше.Зло или польза VAR для футбола? Польза. Просто, надо этот инструмент правильно использовать", — отметил Голенков в беседе с "Матч ТВ" "Ростов" проиграл "Краснодару" в 19 туре РПЛ со счётом 1:2. Голами в составе "быков" отличились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). За "Ростов" единственный мяч забил Алексей Миронов (45+3', пенальти).

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Краснодар