Голенков рассказал о негативном влиянии на футбол долгих просмотров VAR

"Если сравнивать со сборами, то команды там не готовы, но темп тех игр намного выше. В первую очередь, это идёт в минус для зрителей — теряется зрелищность.
Зло или польза VAR для футбола? Польза. Просто, надо этот инструмент правильно использовать", — отметил Голенков в беседе с "Матч ТВ".
"Ростов" проиграл "Краснодару" в 19 туре РПЛ со счётом 1:2. Голами в составе "быков" отличились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). За "Ростов" единственный мяч забил Алексей Миронов (45+3', пенальти).