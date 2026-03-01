Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Голенков рассказал о негативном влиянии на футбол долгих просмотров VAR

Нападающий "Ростова" Егор Голенков поделился мнением о том, как на игру влияют долгие просмотры арбитрами видеоповторов тех или иных эпизодов.
Фото: ФК "Ростов"
Только в матче "Краснодар" — "Ростов" главный арбитр встречи Антон Фролов прибегал к помощи VAR четыре раза. По мнению Голенкова, на сборах темп игр был гораздо выше.

"Если сравнивать со сборами, то команды там не готовы, но темп тех игр намного выше. В первую очередь, это идёт в минус для зрителей — теряется зрелищность.

Зло или польза VAR для футбола? Польза. Просто, надо этот инструмент правильно использовать", — отметил Голенков в беседе с "Матч ТВ".

"Ростов" проиграл "Краснодару" в 19 туре РПЛ со счётом 1:2. Голами в составе "быков" отличились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). За "Ростов" единственный мяч забил Алексей Миронов (45+3', пенальти).

