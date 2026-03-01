Кураньи рассказал, почему Шварц покинул "Динамо"

"Я разговаривал со Шварцем. Знаю, что он был очень счастлив работать в "Динамо", но ему пришлось покинуть клуб из-за сложившейся ситуации.
Если бы не это, Сандро остался бы. Он полюбил людей и город. Это было прекрасное время для него", — передаёт слова Кураньи "Чемпионат".
Под руководством Сандро Шварца динамовцы провели 57 официальных матчей, в которых одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
В сезоне 2021/2022 команда под руководством Шварца стала бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги.