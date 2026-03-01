Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Кураньи рассказал, почему Шварц покинул "Динамо"

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи высказался о причинах ухода с поста главного тренера команды своего соотечественника, немца Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Шварц тренировал бело-голубых с 2020 по 2022 год. По словам Кураньи, если бы не ситуация в мире, он бы продолжил работать в "Динамо".

"Я разговаривал со Шварцем. Знаю, что он был очень счастлив работать в "Динамо", но ему пришлось покинуть клуб из-за сложившейся ситуации.

Если бы не это, Сандро остался бы. Он полюбил людей и город. Это было прекрасное время для него", — передаёт слова Кураньи "Чемпионат".

Под руководством Сандро Шварца динамовцы провели 57 официальных матчей, в которых одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

В сезоне 2021/2022 команда под руководством Шварца стала бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится