Сафонов получил оценку за "сухой" матч против "Ниццы"

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил оценку за матч против "Ниццы" в чемпионате Франции по версии L'Equipe.

Фото: Getty Images

Голкипер был оценён на "5" после победы парижан со счётом 4:0.



Французское издание отметило, что у Сафонова было немного работы по ходу встречи, однако он уверенно справился с несколькими эпизодами и в целом действовал надёжно.



Самую высокую оценку в составе "ПСЖ" получил Нуну Мендеш, в активе которого гол и ассист на партнёра.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ницца