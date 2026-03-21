Голкипер был оценён на "5" после победы парижан со счётом 4:0.
Французское издание отметило, что у Сафонова было немного работы по ходу встречи, однако он уверенно справился с несколькими эпизодами и в целом действовал надёжно.
Самую высокую оценку в составе "ПСЖ" получил Нуну Мендеш, в активе которого гол и ассист на партнёра.
Сафонов получил оценку за "сухой" матч против "Ниццы"
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получил оценку за матч против "Ниццы" в чемпионате Франции по версии L'Equipe.
