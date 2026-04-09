Сафонов высказался о своей ошибке в матче против "Тулузы"

"Никто мне ничего лично не говорил. Я не читаю прессу, не знаю. Если была критика - это нормально, потому что "ПСЖ" - большая команда, в которой все стараются показывать максимум.Но если ты совершаешь ошибки, конечно, болельщики и все остальные будут этим недовольны. Для меня это нормально", - сказал Сафонов "Матч ТВ".
3 апреля состоялся матч в рамках 28-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Тулузой". Подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 3:1.
Голкипер парижского клуба Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе. В первом тайме встречи футболист не смог зафиксировать мяч после подачи с углового - "Тулуза" забила гол.
Российский игрок выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб он провел 18 матчей, пропустил 18 мячей и отыграл 8 встреч на ноль.