Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Райо Вальекано
19:45
АЕК АфиныНе начат
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

Сафонов высказался о своей ошибке в матче против "Тулузы"

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о матче против "Тулузы".
Фото: Getty Images
Футболист заявил, что ему никто ничего не говорил по поводу ошибки в матче против "Тулузы".

"Никто мне ничего лично не говорил. Я не читаю прессу, не знаю. Если была критика - это нормально, потому что "ПСЖ" - большая команда, в которой все стараются показывать максимум.
Но если ты совершаешь ошибки, конечно, болельщики и все остальные будут этим недовольны. Для меня это нормально", - сказал Сафонов "Матч ТВ".

3 апреля состоялся матч в рамках 28-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Тулузой". Подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 3:1.

Голкипер парижского клуба Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе. В первом тайме встречи футболист не смог зафиксировать мяч после подачи с углового - "Тулуза" забила гол.

Российский игрок выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб он провел 18 матчей, пропустил 18 мячей и отыграл 8 встреч на ноль.

